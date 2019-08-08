Спецслужбы Киргизии не смогли взять штурмом дом бывшего президента страны

Один спецназовец накануне вечером был убит, более 40 человек ранены, сообщает ТАСС. Какой стороне конфликта принадлежат пострадавшие, не уточняется. Экс-президент Алмазбек Атамбаев заявил, что это невинные мирные люди и призвал силовиков не стрелять в свой народ. Шесть бойцов спецназа были взяты в заложники. Сторонники Атамбаева пообещали их отпустить, если силовики покинут село Кой-Таш, где находится резиденция бывшего главы государства. После полуночи в его штабе сообщили, что спецназовцы уехали, но освободили ли их коллег, неизвестно.