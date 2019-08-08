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01:05, 08 августа 2019

Спецслужбы Киргизии не смогли взять штурмом дом бывшего президента страны

Один спецназовец накануне вечером был убит, более 40 человек ранены, сообщает ТАСС. Какой стороне конфликта принадлежат пострадавшие, не уточняется. Экс-президент Алмазбек Атамбаев заявил, что это невинные мирные люди и призвал силовиков не стрелять в свой народ. Шесть бойцов спецназа были взяты в заложники. Сторонники Атамбаева пообещали их отпустить, если силовики покинут село Кой-Таш, где находится резиденция бывшего главы государства. После полуночи в его штабе сообщили, что спецназовцы уехали, но освободили ли их коллег, неизвестно.



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