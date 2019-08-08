Мэрия Москвы требует от организаторов субботнего митинга отменить музыкальные выступления

На акцию в защиту свободных выборов приглашены сразу несколько исполнителей, в том числе рэпер Face, группы «Кровосток» и IC3РЕАК. По словам участников оргкомитета, накануне в ходе встречи замглавы столичного департамента безопасности Василий Олейник пригрозил, что власти могут отменить разрешение и на сам митинг. Сами организаторы с такой позицией не согласны. Они считают, что мэрия не имеет права менять формат мероприятия. Также накануне столичные власти согласились увеличить число рамок для прохода на акцию, — рассказал «Эху» один из заявителей, муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович.

Шендерович добавил, что список выступающих на акции еще уточняется.