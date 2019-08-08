Центризбирком может вынести вотум недоверия главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову

Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что данное решение назрело уже давно.

У председателя ЦИКа нет полномочий снимать с должности Валентина Горбунова, пояснила Элла Памфилова на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ. Они требуют отставки главы Мосгоризбиркома. По словам Памфиловой, ЦИК может выразить недоверие Горбунову, но к этому надо серьезно подготовиться – в частности разобраться с работой каждой окружной комиссии. Глава Центризбиркома также рассказала, что полтора года назад уже обращалась к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением сменить председателя МГИКа, занимающего эту должность 26 лет. Памфилова также отметила, что обеспокоена последствиями, которые будут иметь протесты, вызванные работой Мосгоризбиркома. Например, может рухнуть туристическая инфраструктура, отметила она. Глава ЦИКа также намекнула на то, что политик Алексей Навальный и его сторонники, проводя акции за честные выборы, используют выборную повестку для своих целей. Оппозиционеры, считает Памфилова, действуют по чьему-то заказу.

Мосгоризбирком под руководством Горбунова отказал в регистрации независимым кандидатам, которые утверждают, что это политическое решение. Уже несколько недель в Москве проходят массовые акции за допуск кандидатов на выборы