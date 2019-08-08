Киргизским спецназовцам пока не удается задержать экс-президента страны Алмазбека Атамбаева

Несколько часов длится осада его резиденции под Бишкеком. Первый штурм был отбит сторонниками экс-президента. Силовая операция напрямую связана с отказом Атамбаева явиться на допрос, — пояснил в эфире телеканала РБК эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

Атамбаева обвиняют в коррупции. Он обвинения отвергает. По предварительным данным, в результате неудачного штурма его резиденции, погиб один спецназовец, пострадали не менее 43 человек.