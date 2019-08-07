Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста бывшему руководителю Волгоградского управления СКР Михаилу Музраеву

Однако, как пишет газета «Коммерсант», само рассмотрение ходатайство проходило при скандальных обстоятельствах. Следователи ФСБ подали документы не на генерала СКР, а на другого фигуранта уголовного дела. Адвокаты говорят, что это является грубейшим нарушением норм УПК и это не помешало суду оставить Музраева в СИЗО. Экс-главе Волгоградского следственного управления СКР предъявлено обвинение в терроризме.