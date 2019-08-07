СМИ: Два человека являются потенциальными преемниками посла США в России Джона Хантсмана

Два человека являются потенциальными преемниками посла США в России Джона Хантсмана, — пишет газета Уолл стрит джорнал. В Москву могут отправить спецпредставителя США по Северной Корее Стивена Бигана, а также американский посол в Германии Ричард Гренелл. У Бигана есть опыт работы в России, — отмечает источник газеты. В свою очередь, Гренелл в переводе в Москву не заинтересован. Сам Трамп с кандидатом еще не определился, — добавляет собеседник издания. Ранее стало известно, что нынешний глава дипмиссии Джон Хантсман написал прошение об уходе с 3 октября. Он хочет участвовать в выборах губернатора Юты. Этот штат Хантсман уже возглавлял в прошлом.