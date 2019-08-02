В московской мэрии пригрозили запретить митинг за свободные выборы в эту субботу

По словам замглавы департамента безопасности Василия Олейника, столичные власти не разрешают выступление музыкальных групп на акции. По словам организаторов митинга, Олейник сослался на ряд постановлений мэрии. Однако, организаторы с этим не согласны. По их словам, требования мэрии незаконны, — пояснил «Эху Москвы» один из членов оргкомитета митинга Петр Верзилов. Верзилов добавил, что организаторы ожидают участия десятков тысяч человек.