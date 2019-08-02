Один спецназовец скончался от ранений после спецоперации под Бишкеком

Он участвовал в попытке задержать экс-президента Атамбаева. Как сказали агентству «Интерфакс» в Минздраве республики, сотрудник силовых структуры был доставлен в больницу с огнестрельным ранением. Количество пострадаших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии возросло до 36. Это сообщает РИА со ссылкой на Минздрав.



В конце июня, комментируя свой возможный арест, Атамбаев сказал, что готов отстреливаться. П

Штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева — следствие его нежелания консолидироваться с действующим главой государства Сооронбаем Жээнбековым. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Затулин также отметил, что недавно президент России Владимир Путин также в разговоре с Атамбаевым призывал его консолидироваться с Жээнбековым «потому что Киргизия не в

таком состоянии, чтобы ее постоянно потрясали конфликты».