По делу о массовых беспорядках на акции в защиту избирательных прав 27 июля в розыск объявлено два человека

Само дело передано на рассмотрение в Главное следственное управление СК России.

Более 800 задержанных на акции в защиту избирательных прав уже допрошены следователями в связи с их участием в митинге 3 августа. Анализ собранных материалов, говорится на сайте Следственного комитета, свидетельствует о том, что свыше половины из них иногородние. В сообщении также отмечается, что на акциях присутствовали несовершеннолетние, и это «достоверно известно». В СК напомнили, что это грозит молодым людям правовыми последствиями, которые могут негативно отразиться на их будущем. А тем, кто вовлек их в участие в протестах, грозит уголовная ответственность. Что касается дела о массовых беспорядках, которые, как считает следствие, имели место на акции 27 июля, то его фигурантами являются 9 человек, еще двое, среди них Сергей Фомин, находятся в розыске. Имя второго участника не называется. Сообщается также, что глава СК Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление. Там же будут расследовать дело в отношении сотрудников ФБК, которых подозревают в отмывании 1 миллиарда рублей.

Акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в Москве уже несколько недель. В ходе последних двух массовых митингов было задержано около 2400 человек.