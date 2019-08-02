Затулин: Штурм резиденции экс-президента Киргизии – следствие его нежелания консолидироваться с действующим главой

Штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева – следствие его нежелания консолидироваться с действующим главой государства Сооронбаем Жээнбековым. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Это произошло по причине вошедшего в крайнюю форму конфликта между бывшим и действующим президентом. Как мне кажется, инициатором и зачинщиком этого конфликта выступил экс-президент Атамбаев, который не смирился с ролью бывшего президента и хотел продолжать править Киргизией и быть вождем киргизского народа, невзирая на то, что он уже передал полномочия следующему. Атамбаев не захотел консолидироваться с действующим президентом, остался внутри страны, мутил воду, потерял ряд своих позиций», — сказал он.

К.Затулин отметил, что недавно президент России Владимир Путин в разговоре с А.Атамбаевым также призывал его консолидироваться с С.Жээнбековым «потому что Киргизия не в таком состоянии, чтобы ее постоянно потрясали конфликты».

К.Затулин назвал А.Атамбаева «крайне неуравновешенным», «до крайности амбициозным», «самовлюбленным» и «склонным к очень резким заявлениям и поступкам». Он подчеркнул, что С.Жээнбеков отказался «быть марионеткой и зиц-президентом» при А.Атамбаеве, что привело к конфликту политиков.

В Киргизии вечером 7 августа силовики провели штурм резиденции бывшего президента страны А.Атамбаева.