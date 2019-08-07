Россия и Белоруссия согласовали повышение тарифа на прокачку нефти

Он будет увеличен на 3,7%, — рассказал агентству ТАСС замглавы Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин. По данным белорусского агентства Белта, повышение произойдет первого сентября. Ранее Москва и Минск начали обсуждать вопросы компенсации белорусской стороне убытков от поставки некондиционной нефти из России. Одним из вопросов было повышение тарифов на прокачку по территории Белоруссии российской нефти. В Минске хотели поднять их почти на 22%.