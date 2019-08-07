Тюремное ведомство утверждает, что на видео из СИЗО «Кресты» заснят конфликт в одной из камер изолятора

Там произошла драка между арестантами из-за неприязненных отношений и сигарет, — пояснил изданию РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко. Сотрудники учреждения в этот момент в камере не находились. Пострадавшего на следующий день после избиения перевели в другое место. Максименко подчеркнул, что нет никаких подтверждений того, что речь идет именно о так называемой «пресс-хате», куда подсаживали арестантов для избиений.

Сообщения о возможных пытках в «Крестах» появилось на сайте «Гулагу нет». В управлении ФСИН по Петербургу и Ленинградской области сказали, что проводят проверку.