Правозащитник Пономарев призвал Верховный суд перенести рассмотрение апелляции по делу о бунте в колонии Копейска

Правозащитник Лев Пономарев призвал председателя Верховного суда РФ перенести рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о бунте в колонии Копейска в 2012 году. Заседание проводить завтра невозможно, поскольку один из его фигурантов болен и не может себя полноценно представлять в суде, сообщил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я рассматриваю сегодняшнюю запись как прямое обращение к председателю Верховного суда. Допустит ли председатель Верховного суда такое грубое нарушение закона? Естественно, больной человек с температурой 39 градусов полноценным образом не может защищать себя по видеоконференции и участвовать в процессе. Это значит, что если процесс будет происходить завтра, произойдет грубейшее нарушение закона, которое демонстрирует Верховный суд», — сказал он.

7 августа Верховный Суд должен был рассматривать апелляционные жалобы на приговор по делу о массовых беспорядках в Копейске. Из-за болезни одного из фигурантов заседание было перенесено на следующий день, 8 августа.

В 2012 году около полутысячи заключенных колонии N 6 в городе Копейске устроили акцию неповиновения, требуя прекратить пытки и поборы. Утром 24 ноября они забрались на крышу одного из зданий и растянули простыни с надписями «Люди, помогите!», «Пытают униж-т», «Администрация вымогает $». Спустя три месяца после акции, в начале 2013 года, было возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков. Из 18 фигурантов один получил условный срок, остальные – до пяти лет колонии.