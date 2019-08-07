В Парке Горького пройдет еще один фестиваль в эти выходные

Он называется Nordance Battle и будет посвящен хип-хоп культуре, — говорится на сайте столичной мэрии. Организаторы обещают участие танцоров и музыкантов не только из России, но также Швеции и Финляндии. Ранее сообщалось, что в субботу и воскресенье в Парке Горького пройдет фестиваль Meat&Beat. Как отмечает издание «Афиша», анонс этого мероприятия появился за три дня. Между тем, в субботу должен пройти митинг за свободу выборов в Мосгордуму. Акция согласована на проспекте Академика Сахарова. Организаторы ожидают участие до ста тысяч человек.