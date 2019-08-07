Власти Пакистана объявили о понижении уровня дипломатических отношений с Индией

Исламабад также приостанавливает торговлю с соседним государством. Из Пакистана высылают индийских дипломатов, а также отзывают пакистанских из Индии. Всему виной – решение индийского руководства отменить особый статус штата Джамму и Кашмир. Это спорная территория между Исламабадом и Нью-Дели. Штат планируется разделить на две союзные территории, у которых будет меньше прав. Индийская сторона, в свою очередь, обвиняет Пакистан в поддержке кашмирских сепаратистов, однако, пакистанские власти эти обвинения отвергают.