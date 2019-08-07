Американские власти высказались против запрета на продажу автоматического штурмового оружия гражданскому населению

Эта идея не имеет поддержки, — уверен президент страны Дональд Трамп. В то же время, по его словам, в американском обществе выступают за запрет на продажу оружия психически нестабильным и больным людям. Глава Белого дома направляется в города Эль-Пасо и Дейтон, где в последние дни произошли инциденты с применением огнестрельного оружия. Как сообщает телеканал CNN, в Дейтоне люди вышли с протестами против визита Трампа.