15 человек поступило в больницу после столкновений у резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева

Уже несколько часов спецназ пытается задержать бывшего главу государства. Его сторонники отбили первую волну штурма, забаррикадировались и готовятся к новому. Сообщается, что среди пострадавших, по меньшей мере, один сотрудник силовых структур. Тем временем, в самом Киргизии прекращено вещание телеканалов, связанных с Атамбаевым. Бывший президент обвинения в коррупции отвергает. По некоторым данным, сейчас он остается в собственном доме.