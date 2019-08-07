Два дела, связанные с недавними протестами в Москве, направлены в центральный аппарат Следственного комитета

Одно из них посвящено акции 27 июля. Расследование ведется по статьей о массовых беспорядках. Как говорят в ведомстве, сейчас задержаны 9 человек. Еще двое находятся в розыске. В ведомстве также добавили, что по акции протеста 3 августа допрошены более восьмисот человек из числа задержанных в административном порядке. Второе дело, которое направили в главное следственное управление СКР, посвящено Фонду борьбы с коррупцией. Эта организация обвиняется в отмывании миллиарда рублей.