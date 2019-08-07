Национальная библиотека Израиля объявила сегодня о том, что получила последнюю часть рукописного архива Франца Кафки

Национальная библиотека Израиля объявила сегодня о том, что получила последнюю часть рукописного архива известного писателя Франца Кафки. Эти бумаги хранились у двух женщин, которые утверждали, что наследовали их от своей матери – Эстер Хофф. В свою очередь, она была секретарем биографа Кафки Макса Брода. Тот проигнорировал желание писателя сжечь после его смерти все неопубликованные работы. В архив вошли несколько черновиков Кафки, сотни личных писем и путевые дневники. Библиотека ранее выиграла судебные тяжбы за право обладать этими документами. Ее представители пообещали в скором времени опубликовать оцифрованные копии документов.