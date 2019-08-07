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20:31, 07 августа 2019

Дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля передано в центральный аппарат Следственного комитета

Об этом несколько минут назад сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителей ведомства. Кроме того, как добавили в СКР, центральный аппарат будет расследовать и дело, в рамках которого Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обвиняется в отмывании одного миллиарда рублей. Ранее следователи говорили, что по делу о беспорядках фигурантами проходят уже не менее десяти человек. Практически все они арестованы.



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