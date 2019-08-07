Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева отбили первую попытку спецназовцев задержать политика

Сообщается, что часть силовиков сдались обороняющим резиденцию экс-президента. Однако, здесь ожидают второй волны штурма. По некоторым данным, Атамбаев находится в здании. Ранены не менее десяти человек, в том числе один спецназовец. Силовики попытались задержать сегодня бывшего главу государства, которого обвиняют в коррупции. Атамбаев обвинения отвергает. По данным агентства ТАСС, сейчас в Бишкеке к зданию МВД республики стягиваются дополнительные силы МВД. Сотрудники ведомства оснащены касками, бронежилетами, щитами и резиновыми дубинками. Действующий президент Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и возвращается в столицу.