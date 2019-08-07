Британская компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России

Они требовались для работы глобальной группировки спутников связи. Представители компании говорят, что заявку переработают и внесут с учетом требования национальной безопасности страны. В прошлом году сообщалось, что против выделения радиочастот OneWeb выступили ФСБ и Роскомнадзор. Первую заявку компания подавала еще два года назад. Британский оператор собирается вывести на орбиту группировку спутников, которые обеспечат широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.