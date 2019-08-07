Бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову вернули арестованное имущество по так называемому «делу реставраторов»

Об этом пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на решение Преображенского суда Москвы. Сегодня он удовлетворил ходатайство Пирумова об УДО. Имущество экс-министра могли конфисковать в пользу Эрмитажа, однако, ранее он переписал свои активы с разрешения ФСБ на родственников. Несмотря на сегодняшнее решение суда, Пирумов остается в СИЗО по другому делу – о создании преступного сообщества и хищении крупной суммы денег при строительстве корпусов Эрмитажа.