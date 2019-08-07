Жертвами теракта в столице Афганистана стали не менее 14 человек

145 при этом получили ранения, — говорят власти. На западе Кабула автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался у здания полицейского участка. Большинство погибших – гражданские лица, — передает агентство France Press. По данным ООН, прошлый месяц стал самым кровавым по числу жертв терактов за последние пару лет. От нападений погибли около полутора тысяч мирных жителей. Все это происходит на фоне переговоров между США и террористами Талибами.