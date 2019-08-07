В Киргизии спецназ пытается штурмовать дом бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева

Его сторонники держат оборону. Очевидцы сообщают о взрывах и стрельбе. Кроме того, на территории резиденции вспыхнул пожар. Как утверждает местное издание «Кактус медиа», часть штурмовавших здание спецназовцев сдались сторонникам Атамбаева, остальные отступили. О месте нахождения самого экс-президента Киргизии ничего неизвестно. По одним данным, его могли задержать силовики, однако, его адвокат утверждает, что Атамбаев находится в безопасном месте. Президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в Бишкек. Атамбаева обвиняют в коррупции, он обвинения отвергает.