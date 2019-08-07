Американское посольство в Москве подтверждает скорую отставку главы дипмиссии Джона Хантсмана

Дипломат ранее написал прошение о сложении полномочий с 3 октября. По данным американской прессы, он собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора штата Юта. Этот пост Хантсман уже занимал в прошлом. В своем заявлении об уходе он призвал Вашингтон привлекать Россию к ответственности, когда ее поведение угрожает США и их союзникам, и добавил, что, в то же время, у Москвы и Вашингтона есть общие интересы, которые нельзя игнорировать. Хантсман возглавляет посольство США в России с октября 2017-го года.