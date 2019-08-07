Из текста о работе агитаторов за врио губернатора Петербурга Александра Беглова пропали ряд фрагментов

Как пишет издание «Поребрик», за сутки из репортажа убрали часть острых тезисов и две фамилии – депутата Максима Резника и автора текста Марии Карпенко. Текст появился накануне на сайте издания «Фонтанка». Как отмечает «Поребрик», критика Беглова, а также нежелательные для Смольного факты, исчезают со страниц даже тех СМИ, которые считались независимыми. В то же время, главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков ситуацию с текстом о работе агитаторов не смог прокомментировать. Он сослался на удаленность от Петербурга.