Взрыв и стрельба слышны возле резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева

По данным агентства Интерфакс, на территории резиденции возник пожар. Пару часов назад спецназ начал штурм дома, чтобы задержать бывшего лидера страны. Сообщается о раненых. В свою очередь, в спецслужбах Киргизии говорят, что их сотрудники не применяют боевое оружие – они стреляют исключительно резиновыми пулями. Пока противоречивая информация приходит о месте нахождения самого экс-президента. По одним данным, Атамбаев уже задержан, по другим – пока еще нет.