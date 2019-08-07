Тюремное ведомство проверит сообщения о пытках и унижениях в следственном изоляторе «Кресты» в Петербурге

В управлении ФСИН по региону сказали изданию «Фонтанка», что с начала года правозащитники постоянно посещают это учреждение. Заявлений о применении физической силы в СИЗО-1 не поступало. Ранее сайт Gulagu.net опубликовал видеозапись из «Крестов», на которой одного арестанта избивают, а второго подвергают издевательствам. Кроме того, по словам основателя сайта Владимира Осечкина, у нему поступили свидетельства о существовании так называемых «пресс-хат», которые функционируют якобы с указания руководства СИЗО.