В Киргизии силовики штурмуют резиденцию бывшего лидера страны Алмазбека Атамбаева

Его ранее лишили неприкосновенности в связи с проведением парламентского расследования ряда преступлений.

Спецоперация у дома Алмазбека Атамбаева началась около двух часов назад. Спецслужбы перекрыли дорогу. Как сообщает киргизское информационное агентство «24», сторонники бывшего президента попытались оказать сопротивление — кидали в спецназовцев камнями, те в ответ применили силу. Боевое оружие, как сообщается, не применяли. Стреляли резиновыми пулями. Более 10 человек, в том числе журналист, получили ранения. Агентство ТАСС со ссылкой на штаб Атамбаева пишет, что его задержали и отвезли в неизвестном направлении, но точно информации нет – одни издания утверждают, что сторонники экс-президента подтверждают эти сообщения, другие – что опровергают, утверждая, что Атамбаев продолжает обороняться в доме. В настоящий момент штурм продолжается. Политик возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Весной парламентская спецкомиссия предъявила ему обвинения в сокрытии доходов, коррупции и по ряду других преступлений. Генпрокуратура также подозревает экс-президента в незаконном завладении земельным участком, освобождении криминального авторитета и в причастности к незаконным поставкам угля.

В Кремле сообщили, что следят за ситуацией в Киргизии. Ранее Атамбаев приезжал в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он не просил для себя гарантий безопасности.