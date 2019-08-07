Госдума создает комиссию по расследованию иностранного вмешательства в выборы

Решение принято всеми фракциями нижней палаты, — говорится на сайте думы. Теперь вопрос о формировании комиссии будет рассматривать совет Госдумы. Его внеочередное заседание запланировано на 19 августа. Ранее в российском МИДе назвали вмешательством во внутренние дела извне призывы ряда западных стран отпустить задержанных во время недавних акций протеста, а также зарегистрировать на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов.