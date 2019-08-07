Кремлевский комбинат питания судится с Филиппом Киркоровым

От него добиваются возмещения 80 тысяч рублей.

Юбилейное шоу Филиппа Киркорова под названием «Я» состоялось в Кремле год назад. Теперь «Кремлевский комбинат питания», который кормил техперсонал и артистов во время репетиций и концертов, через суд требует от исполнителя выплатить 82 тысячи рублей. Как пояснили в организации, по просьбе Киркорова было заказано дополнительное питание для артистов. Все подтверждающие документы у истца есть, а вот деньги на счет так и не поступили. В Управделами президента, в чьем ведении находится комбинат, подчеркнули, что закон обязывает организацию обратиться в суд, чтобы получить оплату. Там также отметили, что с глубоким уважением относятся к Филиппу Бедросовичу, который, вероятно, не в курсе этой ситуации. В Управлении выразили надежду на то, что сотрудничество комбината с Киркоровым будет продолжено, несмотря на этот эпизод. Представители певца в свою очередь заявили агентству ТАСС, что ничего не знают о происхождении этого счета, и в комбинате прояснить ситуацию не смогли. Поэтому выяснять, как появились дополнительные расходы, будет суд.

Иск будет рассматриваться в упрощенном порядке, то есть без вызова сторон и без судебного заседания.