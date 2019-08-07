Посол США в России Джон Хантсман подал в отставку

Дипломат направил президенту США письмо с заявлением об уходе. Но причиной, вопреки большинству увольнений в администрации Трампа, стал не скандал.

В письме на имя президента Трампа посол Джон Хантсман, после двух лет дипломатической службы в России, написал, что для него было честью оказанное Трампом доверие «во времена этого исторически трудного периода двухсторонних отношений» между Россией и США. И призвал и к продолжению политики сдерживания Кремля. А именно, написал Хантсман, «привлекать Россию к ответственности, когда ее поведение угрожает нам и нашим союзникам». При этом, заявил американский дипломат, «в то время как многое из того, что нас разделяет, непреодолимо, у нас есть общие интересы, которые мы не можем игнорировать. Никакая перезагрузка или перезапуск тут не помогут, только ясное понимание наших наших интересов и ценностей — и практические рамки взаимного диалога». Джон Хантсман призвал к тому, что нужно «настаивать на соблюдении Россией суверенитета своих соседей и отстаивать форму государственного управления, которая уважает букву закона и права человека».

Причиной ухода Хантсмана с дипломатического поста, по сообщениям американской прессы, могло стать его желание выдвинуться на пост губернатора его родного штата Юта в 2020 году. Хантсман был губернатором Юты с 2004 по 2008 год, когда он ушел в отставку ради поста посла США в Китае, на который его назначил президент Барак Обама. В 2012 году Хантсман принял участие в президентской гонке от Республиканской партии, закончившейся для него безуспешно.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президенты Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали в телефонном разговоре грядущую отставку посла Хантсмана и замену ему, но никаких имен не назвали.