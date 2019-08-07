Власти Афганистана призывают граждан страны принять участие в президентских выборах, несмотря на угрозы талибов

Голосование намечено на 28-е сентября. На пост главы государства претендуют 18 кандидатов, в том числе, нынешний президент Ашраф Гани.

Движение Талибан, запрещенное в России, между тем, призывает население избегать массовых мероприятий. Оно считает выборы нелегитимными в условиях присутствия иностранных сил в стране.

Сегодня талибы взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле. Погибли 14 человек, более 140 пострадали.

Как пишет афганское телеграфное агентство АфТАГ, цитируя заявление талибов, поскольку Афганистан оккупирован иностранными силами, и все дела страны находятся под их контролем, в том числе и выборы, это, цитата, «не более чем уловка для обмана простого народа». Талибан подверг резкой, и отмечает агентство, справедливой критике предшествующие президентские выборы 2014 года, заявив, что двое победителей, возглавивших страну и правительство, были назначены по выбору США, которые представлял тогдашний госсекретарь Джон Керри. В первый день избирательной кампании в Кабуле был атакован офис бывшего главы разведки и МВД, кандидата в вице-президенты в составе блока действующего главы государства Ашрафа Гани. По разным данным, атака, по мнению многих, совершенная талибами, унесла жизни до 30 человек, передает АфТАГ.

Рейтер напоминает, что в Катаре полным ходом и довольно успешно идут переговоры между Талибаном и США о выводе из страны контингента американских войск, в обмен на обещания талибов отказаться от террористических атак. При этом, отмечает Рейтер, многие чиновники в афганском правительстве опасаются, что их противостояние с талибами не прекратится с уходом иностранного воинского контингента. Правительство Афганистана не привлекалось к мирным переговорам, поскольку Талибан отказывается вести с ним дело, называя кабинет министров «американской марионеткой», отмечает автор публикации.

Вашингтон пост пишет, что значительная часть афганцев считает, что сентябрьские президентские выборы могут быть перенесены в силу того, что переговоры талибов и официальных лиц США идут довольно активно, хотя президент Гани, который надеется на переизбрание, заявляет, что они должны проходить в установленных временных рамках. На фоне угроз Талибана, призвавшего граждан избегать участия в предвыборных манифестациях и митингах, которые могут быть подвергнуты нападениям с их стороны, власти Афганистана обещали обеспечить избирателям всю необходимую защиту.

США, которые ведут мирные переговоры с Талибаном, надеются заключить соглашение с начала сентября.