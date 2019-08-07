Столичные власти запретили выступление музыкантов на митинге 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По словам организаторов, в противном случае мэрия грозит отозвать согласование акции.

Речь, как говорят организаторы акции 10 августа, идет о запрете выступления рэперу Face, а также группам «Кровосток» и IC3PEAK. По словам муниципального депутата Ильи Азара, решение мэрии озвучил первый замглавы департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник. Он, как отмечается, сослался на два распоряжения столичного правительства. При этом более конкретную причину чиновник не уточнил, добавил Азар. Другой организатор митинга, участник Pussy Riot Петр Верзилов в эфире «Эха Москвы» назвал позицию мэрии незаконной и отметил, что пока речи об отмене выступлений музыкантов не идет.

Тем временем парк Горького сегодня объявил о проведении в день оппозиционной акции фестиваля «классной музыки и вкусной еды» Meat&Beat. Там заявлены выступления ряда музыкантов, в том числе певицы Полины Гагариной. Однако ее концертный директор сказал, что слышит о фестивале впервые. На прошлой же неделе, за три дня до оппозиционной акции 3 августа, которую власти посчитали несогласованной, парк Горького также объявил о проведении в день протестов музыкального фестиваля «Шашлык Live». Ряд артистов, которые были упомянуты в числе выступающих, тогда тоже заявили об отказе от участия в нем – в частности, группа «Браво» и Алексей Кортнев, который должен был быть ведущим концерта.

Оппозиционные акции в центре Москвы проходят уже несколько недель, их участники требуют допуска незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму. Дважды силовики задерживали более тысячи человек.