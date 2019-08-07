Петербургским типографиям запретили печатать политические листовки

Уведомления о недопустимости выполнения некоторых заказов направило управление МВД по Приморскому району.

Полицейские обязали типографии сообщать обо всех политических заказах оппозиционной направленности. Уведомления об этом получили во многих городских организациях, рассказывает издание «МБХ-медиа». В документе силовики сообщают, что в работу нельзя направлять материалы, цитирую «дискредитирующие представителей органов госвласти, политических деятелей, в том числе порочащих честь и достоинство человека и гражданина», конец цитаты. Также под запрет попадают призывы на несанкционированные митинги. Мнения самих издателей об уведомлении разделились. Но большинство типографий отказалось печатать любые подозрительные материалы.

Желающие напечатать материалы к различным акциям и раньше сталкивались с отказами издателей. В частности, сложности возникли при печати листовок перед митингом в поддержку журналиста Ивана Голунова.