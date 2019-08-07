СМИ: Силовики вывели Атамбаева из  его дома в  селе Кой-Таш и увезли в неизвестном направлении

Сотрудники силовых структур Киргизии задержали экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщает телеканал «Апрель».

По данным телеканала, они вывели Атамбаева из дома и увезли в неизвестном направлении.

Официального подтверждения этой информации нет.

Над домом Атамбаева барражируют вертолеты, передает телеканал.

В среду вечером к дому экс-президента подъехал спецназ Киргизии. Через некоторое время сотрудники силовых структур пошли на штурм дома. Сторонники Атамбаева пытались препятствовать штурму, строя баррикады. Возникла стрельба. По данным СМИ, ранены более десяти человек.