Владимир Зеленский попросил Владимира Путина повлиять на самопровозглашенные республики на востоке Украины

Украинский президент решил позвонить в Кремль после гибели военных в Донбассе.

Это был второй звонок Владимира Зеленского российскому президенту почти за месяц. И снова ситуация в Донбассе в центре обсуждения. Президент Украины призвал Владимира Путина убедить сепаратистов прекратить обстрелы украинских позиций. И остановить гибель военнослужащих. Это не приближает нас к миру, сказал Зеленский Путину. Об этом украинский руководитель сообщил на брифинге.

Звонок был вызван гибелью четырёх украинских морских пехотинцев неподалёку от села Павлополь в Донецкой области. На странице Операции объединённых сил в фейсбуке утверждается, что позиции военных обстреливали несколько раз «вооружённые российские формирования и их наёмники». Огонь вели из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ещё один украинский военный был ранен. Украинское военное руководство сегодня провело срочное совещание по этой теме.

Зеленский в ходе беседы с Путиным призвал срочно встретиться в нормандском формате, куда также входят Франция и Германия, и обсудить перспективы взаимодействия. Помимо прекращения огня и возврата пленных лидеры двух стран по словам Зеленского обсудили вопросы разминирования территории вокруг разрушенного моста в станице Луганской и его строительства. Главы обеих стран обсудили по телефону ситуацию в Донбассе, подтвердили Кремль. Разговор провели по инициативе Киева. Путин и Зеленский договорились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц. Президенты отметили, что важно соблюдать режима прекращения огня в Донбассе. Путин подчеркнул, что для деэскалации конфликта прежде всего нужно исключить дальнейшие обстрелы украинскими военными населенных пунктов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Напомню, что украинский руководитель впервые позвонил главе российского государства 11 июля. Зеленский позже пояснил, что это сделал, несмотря на мнение всех партнёров Украины, выступавших против звонков Путину. Украинский лидер отметил, что первым решился на звонок, потому что это цитата «вопрос прежде всего Украины, вопрос наших граждан».

Решение вопросов с Владимиром Путиным по телефону кажется малоэффективным адвокату одного из задержанных в России украинских моряков Илье Новикову.

Украинские граждане не ждут прорыва в урегулировании конфликта на востоке страны после общения двух президентов, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Евгений Киселев. Киселев напомнил, что Владимир Путин неоднократно обсуждал конфликт в Донбассе с Петром Порошенко, однако к значимым результатам это не привело.



Переговоры с Россией сейчас в интересах Украины, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Владимир Пастухов. По его словам, Киеву необходимо добиваться мира любой ценой. По словам Пастухова, сам факт начала переговоров не означает, что кто-либо пойдет на уступки.