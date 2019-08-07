Мэрия согласилась увеличить количество рамок для прохода на митинг на проспекте Сахарова 10 августа

Мэрия Москвы согласилась увеличить число рамок для прохода на митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордуму на проспекте Сахарова 10 августа. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из заявителей акции, муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович.

«Мы настаивали на том, чтобы пропускная способность рамок была увеличена. Мэрия согласилась увеличить количество рамок до сорока и поставить их по диагонали. Основной проход будет со стороны улицы Каланчевская», — сказал он.

Д.Шендерович отметил, что проход на акцию будет открыт с 13.00.

Он также опроверг информацию, что у организаторов нет средств на сцену и аппаратуру. По его словам, средств на проведение митинга хватает, они собирались путем сбора пожертвований.

Д.Шендерович подчеркнул, что заявленная тематика мероприятия – допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также освобождение политзаключенных, которые отбывают аресты по административным статьям и проходят по делу о «массовых беспорядках» (статья 212 УК РФ).

Он добавил, что список организаторов пока обсуждается. Скорее всего, на нем выступят незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Александр Соловьев, а также другие кандидаты, в настоящий момент находящиеся под арестом, которые будут освобождены на момент митинга.