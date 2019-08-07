Ректор РГГУ Александр Безбородов не собирается угрожать отчислением участникам протестных митингов

В то же время он сказал изданию РБК, что несогласованные акции являются нарушением законодательства. Безбородов добавил, что его слова о возможном отчислении студентов поняли превратно. Ранее студенты, аспиранты, сотрудники и выпускники университета обратились к нему с открытым письмом. Они призывали Безбородова отказаться от угроз отчислением для тех, кто участвует в протесте. Они напомнили, что вуз может привлекать к ответственности только тех, кто не выполняет учебные задания или мешает учебному процессу.