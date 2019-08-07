Нефть ускорила падение

Сорт марки Brent впервые с начала года опустился ниже отметки 57 долларов за баррель. Это произошло в преддверии публикаций данных о запасах топлива в США. Аналитики ждут, что восьмую неделю подряд объемы будут сокращаться. Колебания цен на нефть не окажет сильного влияния на российскую экономику, — считает министр экономического развития России Максим Орешкин. Здесь, по его словам, поможет новое бюджетное правило, согласно которому дополнительные нефтегазовые доходы направляются в резерв.