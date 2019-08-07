Пассажир погиб на рельсах московского метро

Пассажир погиб на Арбатско-Покровской линии московского метро вечером в среду, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Инцидент произошел около 16:50 на станции «Первомайская». В результате падения на рельсы пассажир погиб», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время уточняются данные о погибшем, для извлечения пассажира понадобилось более 20 минут.

Между тем, в пресс-службе метрополитена сообщили «Интерфаксу», что в настоящее время движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии уже восстановлено.