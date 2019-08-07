Власти Москвы хотят запретить музыкантам выступать на митинге 10 августа

Очередная акция против политических репрессий и за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму должна пройти на проспекте Сахарова.

«Афиша митинга-концерта 10 августа планировалась прекраснейшей: рэпер FACE, группы «Кровосток» и ««IC3PEAK». Но мэрия лучше вас разбирается, какой музыке играть на московских площадях — а какой не играть!», написал в своем Twitter один из организаторов митинга Петр Верзилов. В эфире «Эха» он пояснил, что столичная администрация не хочет видеть на сцене протестного митинга оппозиции музыкальные выступления. Решение мэрии озвучил первый замглавы департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник, пригрозив в противном случае отменить согласование митинга на Сахарова. Как написал журналист Илья Азар в своем Facebook, чиновник сослался на распоряжения столичного правительства, однако в них нет запрета на музыку. Организаторы в принципе считают такие ограничения «абсурдными». Их позиция: власти не должны вмешиваться в формат проведения уже согласованной акции, отменять выступления исполнителей, подтвердивших свое участие, никто не будет.

В этот же день московские власти решили провести в парке Горького фестиваль Meat&Beat, анонсировав выступления группы OQJAV (Окуджав). Коллектив на своей странице в Facebook опроверг информацию о своем участии. Как пишет сайт «Кольта», свое участие в мероприятии под названием Meat&Beat отрицает группа OQJAV и Курара. По данным сайта «Открытые медиа», певица Полина Гагарина, которая также была заявлена как участница фестиваля, никаких предложений от руководства парка пока не получала. В минувшую субботу мэрия объявила о проведении в парке фестиваля «Шашлык Live». Из заявленных в нем музыкальных коллективов свое участие отрицали группы «Браво» и «Текиладжаз», а также «Ногу свело!». Фестиваль проходил одновременно с акцией протеста в центре города, на которой задержали более тысячи человек.