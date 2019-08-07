Бывший замминистра культуры Григорий Пирумов освобожден от наказания по так называемому «делу реставраторов»

Преображенский суд Москвы принял решение об условно-досрочном освобождении Пирумова. Решение вступит в силу через десять дней, однако, экс-замминистра останется под стражей. Сейчас он проходит по другому уголовному делу, — напоминает Интерфакс. По «делу реставраторов» он получил три года колонии общего режима и штраф в миллион рублей. Сам бывший чиновник полностью признал вину и даже возместил ущерб.