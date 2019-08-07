Мэрия Москвы хочет запретить выступление рэпера Face, а также групп «Кровосток» и IC3PEAK на митинге 10 августа

Он должен пройти на проспекте Сахарова в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Как рассказали сами организаторы акции, замглавы департамента безопасности столичной мэрии Василий Олейник предупредил, что музыкальные выступления не разрешаются. Однако, сами организаторы с этим не согласны: они подчеркнули, что, поскольку договоренность с мэрией ранее была достигнута, власти не должны вмешиваться в формат мероприятия.