ФСИН обещает провести проверку сообщений о пытках в  СИЗО Кресты-2

Правозащитники утверждают, что в изоляторе существуют специальные камеры, где издеваются над заключенными.

Членам Общественной наблюдательной комиссии Петербурга жалобы о пресс— хатах не поступали. Но в Крестах для их появления есть все условия, — считает представитель комиссии Яна Теплицкая. В ОНК Санкт-Петербурга утверждают, что в Новых Крестах существует проблема с получением видеозаписей камер. В помещениях спецблока запись вообще не ведется.