Студенты и преподаватели РГГУ подписали открытое письмо ректору из-за его готовности отчислять за участие в акциях

Около 200 студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников РГГУ подписали открытое письмо ректору, в котором выразили несогласие с его готовностью отчислять из вуза участников несогласованных акций. В нем говорится, что меры дисциплинарной ответственности можно применять только в том случае, если студенты не выполняют учебные обязанности или прямо мешают учебному процессу.

Напомним, — ректор РГУУ Александр Безбородов в минувшую пятницу предупредил студентов о возможном отчислении за участие в массовых мероприятиях, которые не разрешены властями.