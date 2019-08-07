Представители КПРФ передали в Центризбирком письмо с требованием отставки главы Московской избирательной комиссии Валентина Горбунова. Столичный избирком намеренно установил неравные условия для кандидатов в депутаты Мосгордумы, — считает первый секретарь московского отделения Компартии Валерий Рашкин. Рашкин признал, что Памфилова не может напрямую отправить Горбунова в отставку, однако она может поднять вопрос о недоверии руководителю комиссии.