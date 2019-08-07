Центризбирком окончательно отказал в регистрации на выборах в Мосгордуму Дмитрию Гудкову и  Любови Соболь

Центризбирком окончательно отказал в регистрации на выборах в Мосгордуму политику Дмитрию Гудкову и юристу ФБК Любови Соболь.

Гудкову не хватило для регистрации 298 подписей, Соболь – 231. При этом изначально их нужно было собрать свыше 5 тысяч. Кандидаты настаивали на том, что аналогичное решение окружных комиссий и Мосгоризбиркома незаконно. В частности, представитель Гудкова Виталий Венидиктов – сам политик из-за административного ареста не присутствовал – уверял, что в повторной почерковедческой экспертизе не указано, какие именно подписи нарушают закон. А представитель Любови Соболь Александр Помазуев и вовсе сказал, что результаты нового исследования не были ими получены до начала рассмотрения жалобы в ЦИКе. Оба незарегистрированных кандидата также жаловались на то, что им не дали проверить ошибки в отбракованных подписях на основании базы МВД. Кроме того, по их словам, ведомство не указывало, в чем именно были допущены ошибки: в имени, паспортных данных или адресе.



Гудков отбывает административный арест после акции 27 июля, Соболь же продолжает голодовку с требованием допустить ее до выборов в Мосгордуму.