Спецкор «Новой газеты» Милашина надеется на оправдательный приговор в суде в связи с пикетом на Красной площади

Специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина надеется на оправдательный приговор в суде в связи с пикетом на Красной площади. Об этом она сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я, как законопослушный гражданин, жду торжества закона, то есть завтра меня должны оправдать, всю эту ерунду в виде протоколов признать недействительной. Никакого закона я не нарушала, 31-я статья конституции, все дела. А что будет на самом деле – посмотрим», — сказала она.

Е.Милашина также отметила, что в России пренебрежительно относятся к соблюдению Конституции.

«Когда нас задерживали на Красной площади, я говорила про 31-ю статью и сержанту, которая нас задерживала, и в полицейском участке. Собственно, многие граждане с этим сталкивались, что к нашей конституции относятся очень пренебрежительно. Я работаю в Чечне, где нераспространение и бездействие конституции Российской Федерации приводит к очень серьезным последствиям. Это очень серьезные вещи, и, конечно же, завтра должны судить не меня, не Светлану Ганнушкину, не Сашу Черкасова, а вообще давно уже должны были осудить убийц Наташи Эстемировой. У нас осталось еще 5 лет, пока действует против них закон, когда их еще можно привлечь к ответственности. Время идет, и срок давности проходит», — заключила она.

Суд по делу журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, вышедшую на пикет 15 июля на Красной площади в десятую годовщину убийства правозащитницы Натальи Эстемировой, состоится 8 августа.

Ранее Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, другого участника акции. Штраф в 150 тысяч за участие в той же акции получила член совета «Мемориала» Светлана Ганнушкина.